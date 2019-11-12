«Конкорд» Евгения Пригожина сменил владельца

Принадлежавшая олигарху Евгению Пригожину компания «Комбинат питания Конкорд» сменила владельца, обнаружили «Настоящее время» и телеканал «ТВ2». По их данным, новый владелец АО «Корпорация развития» приобрело 50% в капитале компании. При этом в ЕГРЮЛ оно значится единственным ее владельцем, отмечает РБК.

«Комбинат питания Конкорд» был самым крупным активом, которым Пригожин владел напрямую: как отмечали СМИ, большинство получающих госконтракты фирм, с которыми связывают бизнесмена, зарегистрированы на номинальных владельцев. По оценкам «Настоящего времени», с 2011 года они выиграли на гостендерах более 200 миллиардов рублей.

Малоизвестную компанию в ноябре прошлого года основала 27-летняя Екатерина Рослякова. Издания выяснили, что в последние годы она работала в Петербурге юристкой в другой связанной с Пригожиным компании «Мегалайн» (занимается госзаказами по обслуживанию военных городков – в том числе строила часовню близ кубанского полигона «ЧВК Вагнера»).

До переезда в Петербург Рослякова состояла в томском отделении ЛДПР, была помощницей депутата областного заксорбрания и выдвигалась в городскую Думу Томска. Сама она не стала отвечать на вопросы «Настоящего времени». Группа во «ВКонтакте», которую СМИ считают пресс-службой «Конкорда», на момент публикации не прокомментировала смену владельца. Издания также называли Рослякову учредительницей томского приюта для собак, однако впоследствии уточнили, что речь шла о ее однофамилице.