Власти Израиля экстрадировали в США обвиняемого в киберпреступлениях россиянина

Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Ирони.

10 ноября Верховный суд Израиле отклонил апелляцию защиты на экстрадицию Буркова в США. Как передает израильский телеканал 12 News, суд постановил, что его передача американским властям не противоречит израильским законам в ситуации, когда Россия попросила об экстрадиции на свою территорию уже после того, как заявление США было принято и рассмотрено.

В посольстве России в Израили заявили, что такое решение Верховного суда «ведет к нарушению прав россиянина и является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств».

Решение Верховного суда Израиля отклонить апелляцию адвокатов гражданина России А.Ю.Буркова на его экстрадицию в США ведет к нарушению прав россиянина и является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств https://t.co/T1TxmN9M8i pic.twitter.com/RgEHqTD54R — Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) November 11, 2019

Жителя Петербурга Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года по запросу США. Американские власти обвинили его киберпреступлениях с кредитными картами. В начале ноября Израиль приостанавливал его экстрадицию. Россия просила обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, которую в Москве приговорили к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже.