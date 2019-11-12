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Власти Израиля экстрадировали в США обвиняемого в киберпреступлениях россиянина

Политика

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Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Михаил Ирони. 

10 ноября Верховный суд Израиле отклонил апелляцию защиты на экстрадицию Буркова в США. Как передает израильский телеканал 12 News, суд постановил, что его передача американским властям не противоречит израильским законам в ситуации, когда Россия попросила об экстрадиции на свою территорию уже после того, как заявление США было принято и рассмотрено.

В посольстве России в Израили заявили, что такое решение Верховного суда «ведет к нарушению прав россиянина и является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств».

Жителя Петербурга Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года по запросу США. Американские власти обвинили его киберпреступлениях с кредитными картами. В начале ноября Израиль приостанавливал его экстрадицию. Россия просила обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, которую в Москве приговорили к 7,5 годам колонии за провоз гашиша в багаже.

Теги:
kb, израиль, экстрадиция

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