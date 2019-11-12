Конституционный суд признал законной конфискацию имущества у знакомых коррупционеров

Конституционный суд признал законным изъятие в пользу государства имущества у всех, кто не сможет доказать законность его приобретения — в том числе у родственников и знакомых коррупционеров. Об этом говорится в отказном определении экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко, на которое обратили внимание «Ведомости».

В 2017 году у самого Захарченко, членов его семьи и бывших подруг конфисковали имущество более чем на 9 миллиардов рублей. Генпрокуратура не смогла тогда предоставить доказательств, что источником всех этих средств были незаконные доходы Захарченко.

Конституционный суд согласился с ведомством, что оспариваемое положение закона «О контроле за расходами чиновников» не предполагает «произвольных» изъятий: знакомые коррупционера не были лишены права доказать на судебном заседании законность происхождения денег.

При этом защита считает, что суд не дал никакой оценки их доводам. «Пока законодатели только обсуждают возможность распространения действия закона о контроле за расходами чиновников на более широкий круг лиц, не ограниченный членами их семьи, суды де-факто уже это сделали», – заявил газете адвокат Захарченко Александр Горбунов.

На прошлой неделе, как напоминают «Ведомости», конфискации подверглась часть найденного у полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников имущества на 6 миллиардов рублей. Весной Генпрокуратура через суд также изымала имущество у нескольких десятков знакомых экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, а в ноябре подала иск к другим его знакомым еще на миллиард рублей.