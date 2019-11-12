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Генпрокуратура нашла 2,5 тысячи нарушений при реализации национальных проектов

Общество

 

Генпрокурор Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам заявил, что надзорное ведомство обнаружило две с половиной тысячи нарушений при реализации нацпроектов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как передает издание, речь идет о нацпроектах по предоставлению мер господдержки, строительству социальной инфраструктуры и проведению конкурсных процедур при закупках. По словам Чайки, большинство нарушений нашли при проверке проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда».

Чайка пояснил, что прежде всего проблемы связаны с неосвоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах». Газета пишет, что хуже всего ситуация обстоит с нацпроектом «Цифровая экономика», при реализации которого было освоено только 15% из выделенных на год 108 млрд рублей. В проекте «Экология» израсходовали лишь четверть доведенных до исполнителя денег.

На заседании Чайка также напомнил об инициативе Генпрокуратуры создать реестр «компаний-коррупционеров». По его мнению, для предотвращения злоупотреблений на торгах нужно как можно быстрее принять законопроект, по которому юридические лица за коррупционные правонарушения привлекались бы к административной ответственности. 

Теги:
kb, генпрокуратура, нацпроекты

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