Правозащитника Эмира-Усеина Куку приговорили к 12 годам колонии по «ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир»

В Ростове Южный (до 1 октября — Северо-Кавказский) окружной военный суд приговорил к реальным срокам в колонии строгого режима шестерых крымскотатарских активистов, которых ФСБ обвинила в участии в «ялтинской ячейки Хизб ут-Тахрир» (признанной террористической и запрещенной в России панисламистской партии).

Как сообщило издание «Граты», Муслима Алиева, которого суд признал виновным в организации отделения партии, приговорили к 19 годам лишения свободы. Его предполагаемого участника Энвера Бекиров — к 18 годам, правозащитника Эмира-Усеина Куку из Крымской контактной группы по правам человека и Вадима Сирука — к 12 годам, а Рефата Алимова и Арсена Джеппарова — к 8 и 7 годам соответственно.

Согласно материалам дела, их обвиняли в попытке вербовки других сторонников. Помимо участия в «Хизб ут-Тахрир», им также вменили подготовку «насильственного захвата власти» — только исходя из декларируемых целей партии о создании исламского государства Халифата (от насильственных методов партия отказалась). Четырех из них задержали и арестовали в феврале 2016 года, а спустя несколько месяцев фигурантами дела стали еще двое. В суде все они отрицали обвинения.

Правозащитник Куку рассказывал, что за год до задержания по «ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир», весной 2015 года, его уже жестко задерживали сотрудники спецназа ФСБ из-за постов в «Одноклассниках». По дороге на допрос его избивали — впоследствии врач зафиксировал у Куку ушиб почки. В ноябре его вновь опрашивали из-за постов, однако дело о «возбуждении ненависти» заводить тогда не стали.