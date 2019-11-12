Участвовавшие в строительстве Крымского моста компании Ротенберга не смогли заработать на проекте

Строительство Крымского моста, вероятнее всего, принесет нулевую прибыль компании «Мостотрест» Аркадия Ротенберга и генпродрядчику проекта — «Стройгазмонтажу». Об этом Forbes сообщил гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.

«Стройгазмонтаж» назначили генподрядчиком проекта в январе 2015 года, стоимость контракта составила 223 млрд рублей. В марте управление строительством передали комании «СГМ-Мост», которую специально для этого учредили в структуре «Стройгазмонтажа». В марте 2016 года «Мостотрест» стал крупнейшим субподрядчиком строительства Крымского моста, получив контракт на 97 млрд рублей. «Будет хорошо, если "Стройгазмонтаж" не будет в минусе», — отметил Власов.

Как объясняет старший аналитик «Атон» Михаил Ганелин, на низкую рентабельность проекта повлияли высокие темпы скорости его реализации, так как они затрудняют более детальный просчет рисков для финансовой сметы. «Можно сказать, что нулевой результат — это даже хороший результат, могли оказаться и серьезные убытки», — говорит Ганелин.

Как передает издание, взяться за проект по строительству Крымского моста Ротенберга попросил лично президент Владимир Путин. В интервью «Коммерсанту» бизнесмен рассказывал, что приступил к проекту не ради «зарабатывания денег». «Он, если позволите, мой вклад в развитие страны», — объяснял Ротенберг.

В ноябре Ротенберг продал «Стройгазмонтаж». По информации источников «Ведомостей, компанию за 75 млрд рублей выкупила дочерняя структура «Газпрома».