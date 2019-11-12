Экс-советник Волкера рассказал о запрете Трампа опубликовать заявление после инцидента в Керченском проливе

Экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон заявил, что президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления, в котором осуждались действия России в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом Андерсон сказал в своих показаниях перед Конгрессом 30 октября, следует из расшифровки на сайте Палаты представителей США.

Андерсон рассказал, что не помнит, откуда он узнал о запрете, и предположил, что ему об этом сказал по телефону кто-то, кто занимается делами Украины.

По его мнению, запрет был связан с недостатком информации — правительство США хотело получить больше информации об инциденте. Андерсон отметил, что позже с заявлением выступили госсекретарь Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Напомним, 25 ноября 2018 года российская погранслужба обстреляла в Керченском проливе три украинских военных корабля. По мнению России, корабли пересекли границу незаконно, так как Украина заранее не подала заявки на проход судов. Киев говорил, что заявки были поданы, но их оставили без ответа.

После инцидента ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении 24 украинских моряков за незаконное пересечение границы (ч. 3 ст. 322 УК). Почти через год после задержания в Керченском проливе украинские моряки вернулись на родину в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом.