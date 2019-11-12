Армия обороны Израиля уничтожила командира «Исламского джихада» в секторе Газа

В секторе Газа военно-воздушные силы Израиля ликвидировали командира палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» Баху Абу аль-Ата, нанеся ракетный удар по дому, где он находился, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу израильской армии. Боевики в ответ выпустили около 50 ракет по Израилю.

PRECISION STRIKE: This is the building we surgically targeted overnight to thwart the imminent threat of Islamic Jihad commander in Gaza, Baha Abu Al Ata.



📍Shejaiyah, Gaza pic.twitter.com/NkNlWAPMhy — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

В сообщении пресс-службы говорится, что командир «Исламского джихада» имел непосредственное отношение к сотням террористических атак, в результате которых погибли не только израильские солдаты, но и мирные жители. Также отмечается, что следующее нападение Абу аль-Ата было неизбежным. Атаку на лидера боевиков одобрил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Кроме того, израильские военные обстреляли дом еще одного командира группировки в Дамаске, сообщило сирийское информагентство SANA. «Исламский джихад» утверждает, что речь идет об Акраме аль-Аджури. Сам он остался жив, но в результате обстрела погибли два человека, в том числе, его сын.

Боевики ответили ракетными ударами.Около 50 ракет были запущены в сторону Израиля из сектора Газа. В стране открыли убежища и рекомендовали гражданам не покидать своих домов. Радикальная группировка подтвердила смерть своего лидера и пообещала, что их «неизбежное возмездие потрясет сионистскую организацию», имея в виду Израиль.

WATCH: Israel's Iron Dome in action as it intercepts rockets above central Israel.



Approx. 20 out of the 50 rockets fired by Islamic Jihad from #Gaza at Israeli civilians have been intercepted. pic.twitter.com/qy8uBMc4dL — Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

Цель военизированной палестинской группировки «Исламский джихад» — создание собственного независимого государства путем джихада и ликвидация Израиля. В Евросоюзе, США и других западных странах организация признана террористической.