В Тюменском военном училище курсант погиб от менингита. Еще 21 человека госпитализировали

Один из курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) умер от менингита, после чего было проведено медицинское обследование других курсантов и сотрудников учебного зведения. Об этом «Новой газете» сообщила пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

«[Умерший от менингита] пациент утром 8 ноября поступил в крайне тяжелом состоянии в Областную клиническую больницу № 2, ему был проведен комплекс диагностических мероприятий, взяты анализы, проведены консультации узких специалистов. Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов», — заявила Малыгина.

В тот же день бригада областной клинической больницы осмотрела всех учащихся и сотрудников училища, которые могли контактировать с погибшим курсантом. После этого 21 человек был госпитализирован. При этом в департаменте здравоохранения подчеркивают, что у них выявлены подозрения на другие заболевания — например, ангину и ОРВИ.

По информации издания 72.ru, руководство училища долгое время игнорировало жалобы погибшего курсанта на рвоту, головную боль и сыпь. «Вместо того чтобы вызвать скорую, обследовать и лечить от менингита, давали парацетамол и цитрин. Сейчас в больнице лежат курсанты с менингитом», — заявил источник издания в ТВВИКУ. В самом училище факт вспышки менингита отрицают.