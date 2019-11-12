На Урале задержали подозреваемого в убийстве журналиста Михаила Скуридина

Сотрудники полиции и Следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве магнитогорского журналиста Михаила Скуридина. Об этом «Новой газете» сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Задержанным оказался 41-летний мужчина, также житель Магнитогорска. Его имя пока не раскрывается. По словам собеседника «Новой» в пресс-службе ведомства, задержанному уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Всего в ходе розыскных мероприятий, продлившихся почти семь месяцев, было опрошено порядка 30 свидетелей и 250 владельцев серебристых автомобилей KIA Sportage — на таком автомобиле подозреваемый скрылся с места преступления.

Нападение на журналиста Михаила Скуридина произошло 31 марта на перекрестке улиц Ворошилова и Завенягина в Магнитогорске. Он скончался в больнице, спустя два месяца после этого инцидента. По мнению представителей Следственного комитета, нападение было вызвано бытовыми причинами.