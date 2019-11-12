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Кремль: введение обязательной регистрации по паспорту для доступа в интернет нарушит права граждан

Общество

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал цензурой инициативу ввести обязательную регистрацию граждан по паспорту при доступе в интернет. Об этом сообщает РБК.

По мнению Пескова, такое нововведение привело бы к нарушению прав человека. 

Ранее президент общероссийского бизнес-движение «Аванти» Рахман Янсуков предложил обязать желающих попасть в интернет предоставлять электронную версию паспорта. По мнению автора инициативы, регистрация несовершеннолетних должна осуществляться по документам их родителей или законных представителей.

«Данная мера позволит персонифицировать каждое действие гражданина в сети интернет и, как следствие, предотвратить неправомерные действия, а в случае совершения таковых — незамедлительно установить виновного», — считает Янсуков. Он также отмечает, что инициатива поможет «оградить несовершеннолетних, а также другие незащищенные категории граждан от негативного влияния сети интернет».

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Теги:
интернет, песков, nt

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