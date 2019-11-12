Суд продлил арест фигуранту «московского дела» Никите Чирцову

Тверской суд Москвы на полгода продлил арест 22-летнему Никите Чирцову, обвиняемому в применении насилия к полицейскому во время акции 27 июля.

Влад Докшин/ «Новая газета»

По версии следствия, он участвовал в митинге на Тверской улице с 14 до 15 часов и умышленно «толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча, тем самым причинив ему физическую боль» (ч.1 ст. 318 УК).

Продлить арест Чирцову требовал прокурор. Чирцов выступил против этого ходатайства, а его адвокат Александр Борков предлагал изменить меру пресечения на ограничение определенных действий.

Сегодня в суде выступил потерпевший по делу — полицейский второго оперативного полка ГУ МВД Москвы Юрий Михайленок. Он рассказал, что 27 июля на пересечении Тверской и Столешникова переулка обеспечивал безопасность.

«В определенный момент, когда стало образовываться скопление людей, поступило указание вытеснять толпу митингующих вглубь переулка. В момент вытеснения, Чирцов подбежал ко мне и толкнул меня область грудной клетки. Я попятился, побежал за ним, через пару минут его задержали мои коллеги», – сказал потерпевший, – «Произошел контакт и я попятился назад, так таковой боли не было».

В конце полицейский заявил, что готов принять извинения Чирцова и пойти на примирение. Следующее заседание по делу состоится 5 декабря.

Напомним, Чирцова задержали 28 августа в Минске местные сотрудники правоохранительных органов, которые сообщили ему, что он находится в розыске за участие в московской акции 27 июля. Его передали миграционной службе, чтобы вернуть в Россию. Однако по прибытии в Москву его никто не стал задерживать.

Только 2 сентября Чирцова обвинили в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). На следующий день Басманный суд арестовал Чирцова.