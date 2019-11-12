WSJ сообщила о тайном проекте Google по сбору историй болезней миллионов американцев

Google совместно с медицинской некоммерческой организацией Ascension, владеющей более чем 2,6 тысячами больниц в США, собирают информацию о здоровье миллионов американцев в 21 штате страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, запущенная в 2018 году программа под названием «Проект Nightingale» нацелена на разработку нового программного обеспечения, которое бы предложило пользователям вносить корректировки в лечебный процесс. При этом конечная цель проекта — создание универсального поисковика сведений о пациентах и хранение таких данных в одном месте, пишет газета.

Среди информации, которую собирают Google и вторая по величине американская система здравоохранения, результаты лабораторных исследований, диагнозы, истории болезней с именами пациентов и датами их рождения, а также записи о госпитализациях. О сборе таких данных, как утверждает WSJ, врачи и пациенты не уведомлены, а доступ к информации есть по меньшей мере у 150 сотрудников Google.

Издание отмечает, что законодательство США позволяет больницам передавать своим партнерам данные о пациентах без их согласия, если это требуется для выполнения медицинских задач. В корпорации объяснили, что проект полностью соответствует федеральному закону о здравоохранении и предусматривает надежную защиту данных о пациентах. По словам президента Google Cloud Тарика Шуката, эта программа должна улучшить результаты в сфере здравоохранения, снизить затраты и способствовать спасению жизней.

WSJ называет «Проект Nightingale» крупнейшей сделкой на получение доступа к медицинским сведениям американских пациентов. Как передает газета, Amazon, Apple и Microsoft также заинтересованы в сфере здравоохранения, но сделок такого масштаба им заключить еще не удавалось.