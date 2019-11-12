В Барнауле начали высаживать деревья в пятнадцатиградусный мороз перед визитом Медведева

В Барнауле начали высаживать деревья в пятнадцатиградусный мороз. Об этом сообщает группа во «ВКонтакте» «Barnaul 22».

Перед приездом Медведева в Барнаул там не только стригут траву под снегом, но и сажают деревья в -15°С, пробуривая лунки в мерзлой земле. Это проспект Калинина, а на улице Малахова за ночь уже появились двухметровые ели, пишут горожане в соцсетях



Фото: Barnaul 22 / Вконтакте pic.twitter.com/h8uMnMbbzt — И снова Безвременье! 🇷🇺🇺🇳 (@proryvanet3) November 12, 2019

«На проспекте Калинина высаживают деревья, долбят промерзлую землю. <…> На Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели», — говорится в публикации группы.

Как отмечает «Тайга.Инфо», высадка деревьев связана с визитов в город премьер-министра Дмитрия Медведева. При этом в городской администрации заявили, что посадка деревьев не связана с приездом Медведева.

«Все деревья высотой не менее трех метров высаживаются в осенний период с комом. Так как деревья сейчас находятся „в спячке“, это обеспечивает их хорошую приживаемость», — цитирует заявление мэрии «Алтайская правда».

Как отметили власти города, «Горзеленхоз» в плановом режиме завершает работы по озеленению по контракту, который заключил в июне этого года.