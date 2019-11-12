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В Барнауле начали высаживать деревья в пятнадцатиградусный мороз перед визитом Медведева

Общество

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В Барнауле начали высаживать деревья в пятнадцатиградусный мороз. Об этом сообщает группа во «ВКонтакте» «Barnaul 22». 

«На проспекте Калинина высаживают деревья, долбят промерзлую землю. <…> На Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели», — говорится в публикации группы. 

Как отмечает «Тайга.Инфо», высадка деревьев связана с визитов в город премьер-министра Дмитрия Медведева. При этом в городской администрации заявили, что посадка деревьев не связана с приездом Медведева. 

«Все деревья высотой не менее трех метров высаживаются в осенний период с комом. Так как деревья сейчас находятся „в спячке“, это обеспечивает их хорошую приживаемость», — цитирует заявление мэрии «Алтайская правда».

Как отметили власти города, «Горзеленхоз» в плановом режиме завершает работы по озеленению по контракту, который заключил в июне этого года. 

Теги:
медведев, барнаул, nt

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