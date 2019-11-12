Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах против кинокомпаний, которые не вернули деньги Минкульту

Генпрокуратура рассказала о шести уголовных делах в отношении кинокомпаний, которые получили деньги от Минкультуры и не вернули их, сообщает Интерфакс.

По словам представителя ведомства Александра Куренного, генпрокуратура также обнаружила, что в Москве и Подмосковье не исполняются решения о взыскании с кинокомпаний долгов в пользу Фонда кино.

Кроме того, проводятся 13 процессуальных проверок по фактам уклонения кинокомпаний «от возврата целевых средств», отметил Куренной.

Ранее стало известно, что больше трети фильмов (14 из 38 картин), на каждый из которых Минкульт и Фонд кино с 2015 года выделяли более 100 млн рублей, собрали в прокате меньше выданных государством средств.

Согласно данным по господдержки кино, Фонд кино выделяет беспроцентные кредиты на фильмы для широкой аудитории, то Минкульт, чаще всего безвозвратно, поддерживает дебютное и авторское кино. Оба в сумме выделяют в год больше 5 млрд рублей.