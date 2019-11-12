ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро россиянке, на глазах у которой силовики избили ее отца

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить в качестве компенсации морального вреда 25 тысяч евро жительнице Краснодарского края, на глазах у которой силовики избили ее отца. В результате произошедшее она долгое время испытывала психологические проблемы. Постановление опубликовано на сайте суда.

Как пишет «Комитет против пыток», в 2008 году девятилетняя девочка вместе с отцом после школьного праздника собирались поехать домой. Ребенок сел на заднее сиденье автомобиля, когда к ее отцу подбежали сотрудники ФСБ и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Один из них повалил мужчину с ног и начал избивать. Как выяснилось позже, силовики проводили «проверочную закупку».

Девочка выбежала из машины, но один из правоохранителей крикнул ей: «Закрой рот и сядь в машину», после чего она вернулась в автомобиль. Позже ребенок все же убежал, на улице ее случайно нашел родственник.

Спустя три дня невролог диагностировал у девочки несколько заболеваний, возникших на фоне стресса, в том числе неврологический синдром, неврозоподобный энурез, посттравматическое стрессовое расстройство и другие. Ей стали сниться кошмары, девочке стало тяжелее учиться в школе и заниматься музыкой, она стала замкнутой и начала бояться людей. Отмечается, что психологическое здоровье девушки до сих пор не восстановилось в полном объеме.

Следствие отказалась возбуждать дело против силовиков, участвовавших в задержании мужчины. Суды отклоняли жалобы родственников пострадавшей. ЕСПЧ решил, что российские власти нарушили Конвенцию о правах человека, не предотвратив жестокое обращение в отношение заявительной и отказавшись проводить эффективное расследование.