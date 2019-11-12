«Аэрофлот» аннулировал бонусные мили пассажира, который провез десятикилограммового кота в ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» исключила из программы лояльности и аннулировала все бонусные мили пассажира, который обманом перевез кота весом более 8 кг в салоне самолета из Москвы во Владивосток. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«По факту обнародованного в соцсетях инцидента „Аэрофлот“ провел служебное расследование. Проверка показала, что пассажир допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж; вынимал животное из контейнера на борту», — говорится в сообщении авиакомпании.

Речь идет о мужчине по имени Михаил Галин, который написал в своем фейсбуке, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом по кличке Виктор. До Москвы Галин долетел с котом в салоне самолета, а перед посадкой на рейс до Владивостока сотрудница «Аэрофлота» потребовала, чтобы кота сдали в специальный багажный отсек, так как его вес на два кг превышает установленный перевозчиком лимит. Галин, боясь, что его питомец не выдержит длительный перелет в багажном отсеке, остался в Москве.

Затем мужчина опубликовал пост, в котором попросил помочь найти похожего кота весом менее 8 кг. Галин купил билет за бонусные баллы в бизнес класс и прошел регистрацию с кошкой по имени Фиби, а в самолет сел уже с котом Виктором. Пост о перевозке кота набрал 16 тысяч лайков.

Глава пресс-службы «Ситимобила» пообещал, что агрегатор вернет Галину отобранные мили «Аэрофлота» поездками на такси.