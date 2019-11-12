Глава Минтранса попросил отдать РЖД почти 40 млрд рублей из ФНБ. На эти же средства претендует «Почта России»

Министр транспорта Евгений Дитрих попросил премьер-министра Дмитрия Медведева предоставить РЖД 39,8 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, передает РБК.

«Просили бы, Дмитрий Анатольевич, в соответствии с ранее принятыми решениями (мы в 2014 году о них договаривались) предусмотреть возможность финансирования увеличенной программы по закупке тягово-подвижного состава средствами ФНБ за счет остатков на счетах банка ВТБ», — сказал Дитрих во время совещания в поезде Новосибирск — Барнаул.

Он пояснил, что эти средства изначально планировали направить на покупку таких локомотивов, но в итоге их заменили заемными. Теперь же появилось «ощущение четкой потребности в возврате, возможности использовать эти деньги», добавил глава Минтранса.

Речь идет о 39,8 млрд рублей ФНБ, размещенных в Центробанке. На этот же остаток из фонда претендует «Почта России». Ранее РБК стало известно, что гендиректор компании Николай Подгузов и президент ВТБ Андрей Костин написали письмо Медведеву с просьбой выделить эти деньги на развитие почтовой инфраструктуры. «Почта России», как указано в обращении, нуждается в инвестициях в модернизацию 42 тысяч почтовых отделений по всей стране, а также в обучение и повышение квалификации персонала — около 290 тысяч человек.