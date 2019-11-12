ФСИН попросила разрешить сбивать беспилотники над своими объектами

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила Госдуму одобрить поправку, позволяющую ведомству перехватывать или сбивать беспилотники над своими объектами. Об этом сообщает Интерфакс.

Просьбу ведомства озвучил зампред парламентского комитета по безопасности Александр Хинштейн после принятия во втором чтении законопроекта, разрешающего полицейским сбивать беспилотники над митингами и пикетами, а Росгвардии, СВР, ФСО и ФСБ — над своими объектами и в местах проведения операций.

«Вы знаете, что произошла смена руководства, и новое руководство ФСИН крайне заинтересовано в наведении порядка в своей системе. Поэтому мы сейчас ведем консультации. Если мы успеем в течение недели подготовить соответствующую поправку, мы предложим ее Госдуме», — сказал Хинштейн.

Ранее во ФСИН заявили, что научились бороться с беспилотниками, при помощи которых в места заключения доставляют запрещенные предметы. «Глушим их, сажаем, в общем, они не всегда долетают», — пояснили в ведомстве.

Законопроект, разрешающий силовикам временно ограничивать или запрещать нахождение беспилотников в отдельных зонах воздушного пространства, был внесен в Госдуму летом группой депутатов от «Единой России». Хинштейн отмечал, что поправки нужны для защиты «критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры» и в местах проведения операций спецслужбами.