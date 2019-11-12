«Поэтому я цитирую Сталина»: замглавы «Роскосмоса» рассказал о запрете цитировать Илона Маска

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич рассказал, что ему запрещают цитировать основателя частной космической компании Space X Илона Маска во время официальных мероприятий.

«Мне некоторые товарищи запрещают Илона Маска цитировать, поэтому я цитирую Сталина… Кадры, овладевшие техникой, решают все», — приводит РИА Новости слова Урличича.

При этом замглавы «Роскосмоса» не уточнил, каких именно «товарищей» он имел в виду.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критично высказывался о проектах Space X. Так, в октябре Илон Маск провел презентацию собранного многоразового корабля Starship, который предназначен для полетов на Марс и других межпланетных миссий. «Смотрел [презентацию], не впечатляет», — сказал тогда Рогозин.

В мае на встрече со студентами МГУ Рогозин попросил не сравнивать его с американским бизнесменом. «Вы меня не путайте с Маском, я главный администратор госкорпорации, а Маск — руководитель частной компании. Мой аналог — глава NASA», — заявил он.