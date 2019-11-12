Прокуратура отказала Муратову, Синдеевой и Венедиктову, которые требовали обжаловать приговор Константину Котову

Председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил отказ в ответ на требование обжаловать приговор осужденному по «дадинской» статье Константину Котову. Прокуратура Москвы направила Муратову письмо, которое есть в распоряжении редакции.

Ранее Муратов обратился с этим требованием к генпрокурору России Юрию Чайке вместе с главным редактором «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым и гендиректором телеканала «Дождь» Натальей Синдеевой, которые также считают приговор Котову несправедливым.

В ответном письме из московской прокуратуры говорится, что приговор Котову обоснован, а при его вынесении суд «всесторонне, полно и объективно» изучил доказательства защиты и обвинения, поэтому оснований для применения мер прокурорского реагирования нет.

Кроме того, в прокуратуре считают, что активист мешал движению транспорта, пешеходов, «ограничивал доступ граждан к государственным учреждениям и городским инфраструктурам» и своим поведением провоцировал остальных «на совершение противоправных действий».

В начале сентября 34-летнего Константина Котова приговорили к четырем годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга (ст. 212.1 УК). Активист выходил с одиночными пикетами, за что его регулярно задерживала полиция. Следствие завершилось в рекордно короткий срок, а во время заседания суд, по мнению адвокатов, рассмотрел не все доказательства со стороны защиты.