В Екатеринбурге на допрос по делу о беспорядках в сквере вызвали владельца кафе, раздававшего чебуреки протестующим

Следственный комитет вызвал на допрос по уголовному делу о «массовых беспорядках» в екатеринбургском сквере владельца чебуречной «Время Ч» Антона Чурбанова. Об этом сам Чурбанов сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам предпринимателя, о вызове на допрос он узнал от матери: следователи не смогли найти его номер телефона, и потому позвонили на номер отца, который умер пять месяцев назад. Сотрудники СК потребовали от матери Чурбанова предоставить им его номер, что она и сделала.

Самому Антону следователь предложил явиться на допрос в ближайшую пятницу, 15 ноября. Предприниматель связывает вызов на допрос с тем, что во время протестов в сквере «угощал замерзших и голодных людей чебуреками».

В беседе с корреспондентом «Новой газеты» Антон Чурбанов сообщил, что не получил от следователя официальной повестки о вызове на допрос. И если не получит ее до пятницы — идти в СК не намерен. Сейчас предприниматель ищет себе адвоката.

Уголовное дело о «массовых беспорядках» по факту продолжавшихся несколько дней протестных акций в центре Екатеринбурга было возбуждено в июне этого года. В настоящий момент дело является бесфигурантным.

Акции протеста в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге, в каждой из которых приняли участие несколько тысяч горожан, продолжались с 13 по 18 мая 2019 года. Протестующие выражали несогласие с планами вырубить сквер ради строительства храма Святой Екатерины.