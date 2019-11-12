Вloomberg: Путин не будет освобождать осужденную в России израильтянку, чтобы не усиливать политический вес Нетаньяху

Президент России Владимир Путин отказался освободить гражданку Израиля Нааму Иссахар, так как не хотел помогать премьер‐министру Беньямину Нетаньяху в неопределенной политической ситуации. Об этом пишет Bloomberg cо ссылкой на источники в Кремле.

По мнению одного из собеседников издания, Путин решит судьбу Иссахар после разрешения политического кризиса в Израиле.

Ранее Израиль экстрадировал в США обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова, которого Россия, по данным СМИ, просила обменять на Иссахар.

Напомним, что 25-летнюю Нааму Иссахар задержали в апреле, когда она делала пересадку в Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В октябре ее признали виновной в хранении и контрабанде 9,5 граммов гашиша (ч. 1 ст. 228, п. «в» части 2 ст. 229.1 УК). Иссахар подтвердила, что хранила наркотики, но отрицала обвинения в контрабанде, поскольку у нее не было доступа к багажу, где они находились.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин просили Владимира Путина помиловать Иссахар.