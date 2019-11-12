Депутаты Мосгордумы потребовали отставки прокурора Москвы Дениса Попова после расследования ФБК

Глава фракции «Яблока» в Московской городской думе Максим Круглов и депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова потребовали проверить факты из расследования Фонда борьбы с коррупцией об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова. Об этом сообщил Алексей Навальный в своем твиттере.

Депутаты просят проверить Дениса Попова по факту преступлений коррупционной направленности, предусмотренных главой 30 УК России (преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления). Как рассказал «Новой газете» Максим Круглов, обращение написано на имя президента Владимира Путина. Его планируют отправить завтра.

«Мы требуем проверить сведения, которые опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. В случае подтверждения этих сведений принять решение об отставке [Дениса Попова]. Первично требование проверки изложенных сведений», — уточнил Круглов. В разговоре с «Новой» Максим Круглов и Елена Шувалова добавили, что выступают не от лица фракций, а индивидуально как депутаты Московской городской думы. По мнению Елены Шуваловой, ее позицию могут поддержать и другие депутаты, но будут ли они подавать обращения она не знает.

Будут ли другие депутаты подавать обращения — неизвестно. Как рассказала «Новой» депутат МГД от «Яблока» Дарья Беседина, этот вопрос пока не обсуждался на уровне фракции. Тем не менее сама депутат поддерживает Максима Круглова. Другой член фракции «Яблока» Евгений Бунимович добавил, что не видит смысла дублировать запрос, хотя также поддерживает Круглова.

Денис Попов начал свою карьеру в надзорном ведомстве в 2000 году в Москве. В сентябре этого года он был назначен прокурором Москвы по рекомендации генерального прокурора России Юрия Чайки. До этого этого Попов занимал прокурорские должности в Хакасии и Дагестане. После занятия поста он потребовал взыскать с ФБК 5 млн рублей в пользу Росгвардии за летние митинги.

Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией, бывшая жена чиновника Ирина во время их брака купила квартиру в Испании, а принадлежащая ей компания строила в Черногории многоквартирные комплексы и коттеджи. В декларациях Попова недвижимость не была отражена. ФБК также нашел оформленную на мать Попова дачу на Рублевке и рыболовную базу в Астраханской области, оформленную на его бывшую жену после развода.

После публикация расследования ФБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контрольное управление администрации президента уже проверяло Попова перед его назначением и не нашло «никаких нарушений» коррупционного законодательства.