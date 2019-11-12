Мосгорсуд отменил штраф штукатуру Политехнического музея из Кыргызстана за митинг 10 августа

Мосгорсуд отменил штраф в размере 10 тысяч рублей гражданину Кыргызстана Дилмурату Тойчу уулу за участие в митинге 10 августа, сообщает «ОВД-Инфо». Хотя в протоколе говорилось, что он вместе с остальными выкрикивал протестные лозунги, защита настаивала, что его задержали cлучайно – сам он почти не говорит по-русски.

Тойчу уулу приехал на заработки в Москву в июле и устроился штукатуром в Политехнический музей. Вечером 10 августа его задержали по пути с работы у выхода станции метро «Китай-город» – вместе с посетителями митинга-концерта на проспекте академика Сахарова. Всего в тот день в автозаках оказались более 250 человек.

Его общественный защитник Елена Фельгенгауэр рассказывала, что с собой у него были и миграционная карта, и посадочный талон на самолет, однако полицейские не стали их смотреть, а при составлении рапорта и протокола ошибочно записали его имя. В самом протоколе утверждалось, что он кричал «Допускай», «Отпускай» и «Россия будет свободной». Несколько дней назад Мосгорсуд также отменил штраф задержанному на митинге 3 августа курьеру «Яндекс.Еды».