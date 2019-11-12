СК: доставленный в Москву житель Удмуртии признал вину в «угрозах» судье

Житель Удмуртии Алексей Вересов, которого накануне задержали по делу об угрозах судье и доставили в Москву для допроса, признал вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следователи предъявили ему обвинение в «призывах к экстремизму» (ч. 2 ст. 280 УК) и намерены выйти с ходатайством о его аресте. Личность судьи Московского горсуда, которому якобы была посвящена публикация Вересова, ведомство не раскрыло. Другой фигурант дела, задержанный накануне по подозрению в угрозах убийством судье 41-летний Сергей Половец, в сообщении СК не упоминается.

Телеграм-канал «Опер слил» без указания источника утверждает, что в случае с Вересовым речь идет о комментарии во «ВКонтакте» про судью Тверского суда Москвы Алексея Криворучко: Вересов написал «сожгите его» под новостью от 16 сентября в паблике «Все Стабильно» о приговоре задержанному на митинге 27 июля актеру Павлу Устинову, который тот вынес. Накануне у Вересова также прошел обыск дома в селе Якшур-Бодья, добавлял телеграм-канал.

Устинова, которого задержали у выхода из метро и обвинили в вывихе плеча росгвардейцу при сопротивлении, 16 сентября приговорили к 3,5 годам в колонии. После общественного резонанса реальный срок ему заменили на год условного. В пресс-релизе об этом Мосгорсуд жаловался на «откровенную травлю» судьи Криворучко в соцсетях.