Химику Ольге Зелениной присудили 700 тысяч рублей за 6 лет преследования по «маковому делу»

Тверской суд Москвы взыскал с Минфина в пользу химика Ольги Зелениной 700 тысяч рублей компенсации за незаконное преследование по «маковому делу». Об этом представлявший ее интересы адвокат Ильнур Шарипов из правозащитной группы «Агора» рассказал РАПСИ.

Дело о «контрабанде наркотических средств» возбудили в отношении бизнесмена-бакалейщика Сергея Шилова, принадлежащие которому две партии кондитерского мака в 2010 году задержала на таможне ФСКН. Сам предприниматель связывал дело со своим отказом дать сотрудникам ведомства взятку.

Экспертиза обнаружила в маке присутствие следов алколоидов опия, однако Зеленина из пензенского НИИ сельского хозяйства в своем заключении указала, что полностью очистить его от веществ опийной группы невозможно. В сентябре 2012 года ее арестовали за это, однако вскоре отпустили под подписку. Расследование шло несколько лет, материалы неоднократно возвращались судом на повторное расследование. В прошлом декабре присяжные в Брянске полностью оправдали Зеленину и остальных 12 обвиняемых.