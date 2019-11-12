Минюст признал «нежелательной» работавшую в Чечне и Донбассе чешскую организацию «Человек в беде»

Министерство юстиции по требованию Генпрокуратуры внесло в реестр «нежелательных» организаций чешскую неправительственную организацию «Человек в беде». Причины решения в пресс-релизе министерства не указываются.

Организация «Человек в беде» работала в России в Чечне с 2000 года: в частности доставляла еду и одежду в Грозный, ремонтировала школы и больницы, помогала с возвращением беженцев, однако в 2005 году власти не продлили им аккредитацию для работы в России после обвинений в связях с сепаратистами.

Они также доставляли гуманитарную помощь и жителям востока Украины с начала боевых действий весной 2014 года, пока власти самопровозглашенной ДНР в 2016 году не отозвали у них аккредитацию. Несмотря на это, они продолжили работу в регионе.

НКО была создана в 1992 году группой военных корреспондентов для оказания помощи жителям зон военных конфликтов. К настоящему моменту они работают более чем в 30 странах Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, где, помимо гуманитарной помощи, занимаются защитой прав человека и помощью в ассимиляции мигрантов.

Среди их доноров значатся Всемирный банк, Еврокомиссия, подразделения ООН, Госдепартамент США и другие госструктуры и известные НКО. Там, в частности, есть и другие «нежелательные организации»: фонд Open Society финансиста Джорджа Сороса и Национальный демократический институт правительства США.

«Человек в беде» стала 19-й организацией в реестре: попадание туда означает, что ее счета в России заморозят, а дочерние отделения закроют. За продолжение работы ей грозит штраф, а ее сотрудникам административное и уголовное преследование, как это происходит со сторонниками «Открытой России». Летом туда внесли Атлантический совет, который возглавлял бывший американский посол в России Джон Хантсман.