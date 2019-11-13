Лидер оппозиции в Сенате Боливии взяла на себя полномочия президента страны

Лидер оппозиции в Сенате Боливии, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента страны Жанин Аньес накануне вечером объявила себя временным президентом после ухода в отставку Эво Моралеса. Об этом сообщает Associated Press.

Аньес заявила о том, что берет на себя полномочия президента, несмотря на то что на голосовании за ее кандидатуру не хватало кворума из-за бойкота партии «Движение к социализму» Моралеса.

«Мое обязательство — вернуть демократию и спокойствие стране, — сказала она. Они больше никогда не смогут украсть наш голос».

После провозглашения Аньес временным президентом на улицах столицы Боливии Ла-Паса произошли столкновения. Некоторые граждане поддержали ее, но сторонники Моралеса попытались пройти к зданию конгресса и кричали: «Она должна уйти!». Полиция применила слезоточивый газ и задержала нескольких демонстрантов.

Экс-президент назвал «самым хитрым и катастрофическим ударом» провозглашение Аньес исполняющей обязанности главы Боливии. Моралес заявил, что она окружена «группой сообщников» и что ее поддерживают «вооруженные силы и полиция которые репрессируют людей».

Моралес объявил об отставке после требования военных. В стране с 20 октября, когда прошли президентские выборы, были протесты. Моралес набрал на них 47,7% голосов, а его основной конкурент и бывший глава страны Карлос Меса — 36,5%. Меса не признал победу Моралеса в первом туре, потому что ему нужно было набрать 50% голосов, либо 40%, но с отрывом в 10%. За время протестов в стране погибли как минимум семь человек.

После отставки Моралес улетел в Мексику. Власти страны предоставили ему убежище, экс-президент Боливии заявил, что это решение «спасло ему жизнь».