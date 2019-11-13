«Ведомости»: в правительстве предложили увеличить штрафы за хулиганство в пять раз

Правительство подготовило новый вариант Кодекса об административных правонарушениях, который подразумевает в том числе увеличение штрафа за мелкое хулиганство в пять раз (с 500–1 тысячи рублей до 3–5 тысяч рублей). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на редакцию первых двух глав в новой редакции.

Два участника заседания заседании профильной подгруппы подтвердили изданию подлинность документа. Они уточнили, что это предварительный вариант, его еще будут обсуждать.

Состав «мелкого хулиганства» в измененном КоАП включает в себя «действия, выражающие явное неуважение к личности и (или) обществу», в том числе отправление естественных надобностей в общественном месте. Помимо штрафа, за это могут быть назначены обязательные работы на срок до 40 часов. В КоАП также планируется уточнить, что общественное место – это любые места общего пользования, в том числе улицы и парки.

В новой редакции также говорится об увеличение штрафа за оскорбление других граждан до 5 тысяч рублей. Для должностных и юридических лиц он останется прежним – до 50 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно. Изменения также касаются того, что длжностных лиц и предпринимателей смогут привлекать к ответственности за дискриминацию, а штраф для чиновников за нарушение права граждан на свободу вероисповедания снизят (с 50-100 тысяч рублей до 10-30 тысяч).

Среди новых составов в КоАП – выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах и нарушение права на пользование государственным языком России либо республик (штраф для граждан – 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-25 тысяч рублей). Также появилась статья о воспрепятствовании адвокатской деятельности, нарушение которой в случае принятия нового КоАП будет грозить штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей (должностным лицам – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей).