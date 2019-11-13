На Урале в розыск объявили бывшего судью, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних

Дислоцирующееся в Екатеринбурге Четвертое следственное управление ГСУ СК по объявило в розыск бывшего судью Коркинского районного суда Челябинской области Сергея Югова. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек (ст 135 УК РФ), а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК).

Преступления, по версии следствия, Югов совершал в 2009-2015 годах. «Местонахождение подозреваемого неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск», — говорится на сайте СКР.

Как рассказал «Новой газете» собеседник, знакомый с ходом расследования дела Югова, заявление о преступлении в отношении экс-судьи подал один из его родственников. Пострадавшие несовершеннолетние также являются родственницами разыскиваемого.

Сергей Югов работал судьей Коркинского городского суда Челябинской области до 2017 года. Свои полномочия он сложил добровольно.