На Урале в розыск объявили бывшего судью, подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетних
Иван Жилинспецкор
Дислоцирующееся в Екатеринбурге Четвертое следственное управление ГСУ СК по объявило в розыск бывшего судью Коркинского районного суда Челябинской области Сергея Югова. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек (ст 135 УК РФ), а также в вовлечении одной из них в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК).
Преступления, по версии следствия, Югов совершал в 2009-2015 годах. «Местонахождение подозреваемого неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск», — говорится на сайте СКР.
Как рассказал «Новой газете» собеседник, знакомый с ходом расследования дела Югова, заявление о преступлении в отношении экс-судьи подал один из его родственников. Пострадавшие несовершеннолетние также являются родственницами разыскиваемого.
Сергей Югов работал судьей Коркинского городского суда Челябинской области до 2017 года. Свои полномочия он сложил добровольно.