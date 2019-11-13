ФОМ зафиксировал рост доверия россиян к главам регионов

Уровень доверия россиян к губернаторам за полтора года вырос на 13 процентных пунктов – до 54%. Об этом говорится в георейтинге фонда «Общественное мнение» (ФОМ), с которым ознакомились «Ведомости».

До 50% улучшилась оценка и деятельности глав регионов, летом 2018 года этот показатель составлял 41%. Процент граждан, считающих, что губернаторы работают хорошо, выше того, что фиксировался до объявления о пенсионной реформе: в октябре 2017 года доля положительных оценок составляла 47%. В 76 из 85 регионов доля жителей, доверяющих главам, больше процента недоверяющих.

За полтора года было две волны ротации, поэтому произошел рост доверия, пояснил «Ведомостям» социолог ФОМа Григорий Кертман. По его словам, высокий баланс позитивных и негативных оценок говорит о том, что на репутации губернаторов пенсионная реформа не сказалась: «Она больше ударила по федеральным властям, поскольку они принимали решение».

Собеседник «Ведомостей» в администрации президента объяснил результаты опроса тем, что губернаторы следуют рекомендациям «быть ближе к народу». Другой источник там же отметил, что где-то рейтинг доверия губернатора выше президентского, но им не ставится это в минус, если повышения показателя не происходит за счет президента. «Такая ситуация только в Хабаровском крае, где губернатор [от ЛДПР] Сергей Фургал критикует федеральную власть», – уточнил он.

Запрос граждан на обновление региональной власти удовлетворен, заявил «Ведомостям» руководитель близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Политолог Григорий Голосов объяснил, что губернаторы на выборах побеждают, потому что люди действительно за них голосуют. Сразу после выборов, по его словам, гражданам неудобно говорить о недоверии к главе, за которого они проголосовали.

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В апреле президент Владимир Путин утвердил систему ключевых показателей эффективности (KPI) для глав регионов. Она состоит из 15 показателей, в числе которых уровень доверия к власти и количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе. СМИ сообщали, что лидером по этому показателю стала Чечня.