Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы за киберпреступления

Гражданину России Алексею Буркову, экстрадированному из Израиля в США из-за обвинений в кибермошенничестве, может грозить до 80 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения. Об этом говорится в официальном сообщении Минюста США.

29-летний Алексей Бурков обвиняется в мошенничестве с платежными картами, незаконном доступе к чужим компьютерам и в совершении ряда других преступлений. По данным следствия, он управлял сайтом «Cardplanet», где продавались украденные номера кредитных и дебетовых карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Ущерб, причиненный в результате этих махинаций, составил порядка 20 миллионов долларов.

Кроме того, Буркова подозревают в создании закрытого сайта для «элитных киберпреступников». За доступ на сайт россиянин собирал с хакеров по пять тысяч долларов в качестве страхового взноса. На сайте участники форума обменивались украденными персональными данными и программным обеспечением, позволяющим совершать преступления в интернете.

В сообщении пресс-службы Минюста США отмечается, что фактические сроки за преступления, как правило, меньше максимально возможных наказаний. Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, а 12 ноября по требованию Вашингтона экстрадировали в США. Сейчас Бурков находится под стражей, первое судебное заседание, где будет решаться вопрос о его аресте, пройдет 15 ноября.

Ранее запрос на экстрадицию Буркова направляла и Москва. В российском посольстве в Израиле усомнились в том, что местные власти в состоянии после случившегося гарантировать безопасность приезжающих в страну россиян. Дипломаты также направили ноту протеста в госдепартамент США.