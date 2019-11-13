ФСБ изъяла 440 кг наркотиков на 650 млн рублей из работавшего в даркнете магазина

ФСБ задержала семь человек, которые, по данным службы, являются сотрудниками одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов по продаже наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ходе операции в десяти регионах России, в том числе в Подмосковье и Томской области, служба изъяла из незаконного оборота 440 кг наркотиков (МДМА, a-PVP, мефедрона, гашиша). Их стоимость оценили в 650 млн рублей.

Ведомство отчиталось также о пресечении деятельности нелегального магазина. По его данным, задержанные были в нем межрегиональными и региональными курьерами, в отношении них возбудили семь уголовных дел о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК).

«Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт- Петербурга на территорию крупных населенных пунктовЦентрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, остальные - заоптовый (от 3 до 50 кг) сбыт запрещенных веществ в конкретных регионах», — уточнили в ЦОС.

В 2017 году МВД сообщило о ликвидации интернет-площадки RAMP, на которой продавались наркотики. Она работала в даркнете через анонимную технологию Tor.