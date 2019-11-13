В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян

Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой. Оно было опубликовано 1 ноября в телеграм-канале «Ордерком».

Ведомство считает, что обработка данных в рамках единой инфраструктуры повысит риски утечек. По мнению Беседы, законопроект «не содержит конкретных целей, для достижения которых предусматривается обработка персональных данных в предлагаемом объеме».

Документ подвергся критике и со стороны комитета Госдумы по федеративному устройству, отзыв опубликован на ее сайте. Он тоже отметил, что «критически важно проработать системы защиты персональных данных». Помимо этого, комитет указал на высокие расходы на инициативу из регионального и федерального бюджетов и предложил отложить ее рассмотрение до конца марта следующего года, когда закончат эксперимент по формированию и апробации тестовой инфраструктуры.

Законопроект о создании цифровых профиле внесла в Госдуму группа депутатов в июле. Он предполагает в том числе создание электронных паспортов.