Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны на собственном острове

Жандармерия задержала основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте. 60-летний канадский миллиардер подозревается в выращивании марихуаны на своем частном острове во Французской Полинезии. Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на местные СМИ.

Миллиардера задержали прямо у трапа самолета в аэропорту Папэте, столицы Французской Полинезии. Следствию еще предстоит выяснить, занимался ли он сбытом выращенных на его территории наркотиков.

За несколько недель до этого жандармы задержали человека из окружения бизнесмена за хранение наркотиков. Они изъяли его телефон и обнаружили в нем фотографии небольшой плантации марихуаны, расположенной на частной территории Лалиберте.

Компания миллиардера «Lune Rouge» выпустила официальное заявление, в котором утверждается, что бизнесмен не занимался продажей запрещенных веществ и выращивал марихуану сугубо для личного использования в медицинских целях. Ранее Лалиберте инвестировал в лекарственную марихуану в Канаде.

Сейчас собственный коралловый остров бизнесмена может посетить любой желающий: с июля Лалиберте сдает его в аренду за 900 000 евро в неделю. В распоряжении гостей предоставляется 16 вилл класса люкс. Местный климат позволяет выращивать редкие растения на острове, этим занимаются одиннадцать садовников, нанятых Лалиберте. После покупки острова миллиардер объяснял, что приобрел его в качестве убежища на случай мировой войны или эпидемии.

Ги Лалиберте основал Cirque du Soleil в 1984 году в Канаде, его шоу стали популярными во всем мире. Цирк известен тем, что принципиально отказался от участия в представлениях животных. Сам миллиардер начинал карьеру простым цирковым артистом, ходил на ходулях и глотал огонь. Он также стал седьмым по счету космическим туристом.