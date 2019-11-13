Адвокат обвинил сотрудников прокуратуры в подмене сбежавшего «кота-наркокурьера»

В Тульской области сотрудники прокуратуры на заседании в Новомосковском суде подменили кота, который проходит вещественным доказательством по делу о доставке наркотиков в колонию. Об этом в соцсетях рассказал адвокат Дмитрий Сотников.

Сотников представляет интересы осужденного, который, по версии обвинения, выдрессировал кота так, что тот с деньгами под ошейником проходил на волю через охраняемую собаками зону и возвращался тем же путем уже с запрещенными веществами. В октябре кот (согласно материалам дела, «серо-бело-черного цвета») сбежал из зооуголка, куда полицейские поместили его на время следствия. Жители Новомосковска публиковали в соцсетях его фотографии.

На заседании 12 октября гособвинение принесло переноску с котом и поставило ее на судейский стол. «Везде у того кота все четыре лапы были белые. А нам привезли кота, у которого передняя левая лапа полосатая, другой окрас морды: у того нос был полностью белый, у этого нос также полосатый», — объяснил адвокат в разговоре с «Коммерсантом». После того, как он обвинил гособвинение в фальсификации, судья объявила перерыв до 14 ноября.