В «Лефортово» охарактеризовали Захарченко как заключенного, склонного к нападениям на представителей власти

Комиссия СИЗО «Лефортово» присвоила бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взятки, статус заключенного, склонного к побегу и нападениям на администрацию изолятора и сотрудников правоохранительных органов. Это подразумевает более суровые условия его содержания, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката экс-полковника.

Такую характеристику Захарченко получил накануне перевода в СИЗО «Медведь», откуда он будет этапирован в колонию. Адвокат отмечает, что теперь экс-полковнику придется носить одежду со специальной красной меткой, обозначающей, что он опасен для окружающих. Он также должен будет отмечаться у надзирателя чаще остальных, а в колонию его отправят с застегнутыми за спиной наручниками. Кроме того, даже самое незначительное нарушение будет фиксироваться в его личном деле, что помешает ему в дальнейшем освободиться по УДО.

По словам защитника, осужденный отличался примерным поведением в «Лефортово» и получил негативную характеристику после поступившей информации из ФСБ. Захарченко предполагает, что информация о его опасности появилась в ответ на его выступление в Моргорсуде, когда он рассказал о нарушениях при расследовании дела. Адвокаты планируют обжаловать в суде решение руководства «Лефортово».

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года, его обвинили в получении взяток в особо крупном размере. При обысках в его квартирах нашли порядка 9 миллиардов в разной валюте. Суд приговорил бывшего полковника МВД к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 117 миллионов рублей. Его также лишили всех наград и званий и запретили занимать государственные должности в течение двух лет. В октябре Мосгорсуд смягчил ему наказание, уменьшив срок лишения свободы до 12,5 лет.