Подозреваемого в угрозах судье в интернете арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал до 11 января 2020 года 46-летнего жителя Удмуртии Алексея Вересова, обвиняемого в «призывах к экстремизму» (ч. 2 ст. 280 УК) по делу об угрозах убийством судье. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Вересова в паблике «Все Стабильно» во «ВКонтакте» от 16 сентября: под фотографией судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко, приговорившего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии из-за митинга 27 июля, он написал «сожгите его».

Судья Юлия Сафина по просьбе следствия перевела рассмотрение дела Вересова в закрытый режим. Журналистов пустили в зал только на оглашение решения.

Напомним, Алексея Вересова задержали 11 ноября, после чего доставили в Москву. Он признал свою вину. Как сообщал телеграм-канал «Опер слил», силовики также провели обыск дома у Вересова в селе Якшур-Бодья.

По делу об угрозах убийством судье Криворучко также задержали 41-летнего Сергея Половца. По словам адвоката Григория Червонного, который пытался стать его защитником, мужчину обвиняют в хулиганстве по мотивам явного неуважения (ч. 1 ст. 296 УК) из-за ретвита поста о приговоре, который судья вынес Устинову. Твит отобразился в ленте с комментарием другого пользователя — «судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть», так как тот был в списке друзей Половца. Позже, 13 ноября, задержали и автора комментария — Евгения Ерзунова.

Напомним, Устинова обвинили в вывихе плеча росгвардейцу при сопротивлении на несогласованной акции за честные выборы 27 июля. 16 сентября его приговорили к 3,5 годам колонии, но на апелляции реальный срок ему заменили на год условного. Мосгорсуд жаловался на «откровенную травлю» судьи Криворучко в соцсетях.