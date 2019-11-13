СК задержал третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда

Следственный комитет задержал в аэропорту Внуково третьего фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда, сообщает ведомство.

Речь идет о Евгении Ерзунове, которого перед вылетом из Москвы задержали в рамках дела о публичных призывах к экстремизму и угрозе убийством. Показания против него дал допрошенный накануне Сергей Половец: он «сообщил следствию сведения о своем знакомом – непосредственном авторе поста», о котором идет речь в материалах уголовного дела.

Как ранее рассказывал адвокат Григорий Червонный, Половец репостнул твит о приговоре, который судья вынес фигуранту «московского дела» Павлу Устинову. Твит отобразился в ленте с комментарием другого пользователя — «судья К., ходи оглядывайся, скоро тебе смерть», так как тот был в списке друзей Половца. Предположительно, речь идет о судье Тверского суда Москвы Алексее Криворучко. Позже обвиняемый удалил ретвит, но к делу приобщен скриншот.

Помимо Половца, в деле фигурирует житель Удмуртии Алексей Вересов. По данным СМИ, он оставил комментарий «Сожгите его» под постом про судью Криворучко. Как сообщал СК, мужчина признал вину.

13 ноября Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте Вересова и Половца.