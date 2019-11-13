Мосгорсуд оставил под арестом нового фигуранта «московского дела» Максима Мартинцова

Московский городской суд оставил в силе до 14 декабря арест фигуранту «московского дела» Максиму Мартинцову, которого обвиняют в нападении на росгвардейца на митинге 27 июля. Об этом сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Адвокат Мартинцова Василий Очерет просил отпустить его из СИЗО: мать обвиняемого Галина предложила в качестве залога миллион рублей. «Он небогатый человек, но готов нести залог. Это поможет ему избежать дальнейшего нарушения законов», — сказал адвокат (цитата по «МБХ медиа»).

По версии следствия, Мартинцов, вместе с Александром Мыльниковым и Егором Лесных, повалил на землю сотрудника Росгвардии сержанта полиции Косова и пинал его ногами. При этом адвокат Очерет заметил, что не видел на записях ударов своего подзащитного — во время инцидента его держал «за шкирку» полицейский. На прошлой неделе дела всех троих участников митинга объединили и добавили отягчающее обстоятельство — совершение преступления группой лиц.