В Ростове-на-Дону задержали все руководство местного ФСИН. Предыдущий глава управления умер в СИЗО

В Ростовской области задержаны заместители руководителя и начальник ГУФСИН России по Ростовской области. Эту информацию подтвердил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, передает ТАСС.

По его словам, главе управления ведомства вменяют разглашение гостайны. Остальных сотрудников допрашивают сотрудники ФСБ, после этого будет приниматься решение о задержании и предъявлении обвинения.

ГУФСИН России по Ростовской области с августа 2017 года возглавляет Муслим Даххаев, который до этого 12 лет руководил аналогичным ведомством Дагестана. В Ростов он переехал после того, как в 2017 году по подозрению в получении взяток был арестован бывший начальник донского ГУФСИН Сергей Смирнов, его заместитель Сергей Ральников и начальник тылового обеспечения Александр Аксютин.

По версии следствия, Ральников под покровительством Смирнова с июля 2016 года по мая 2017 года получил от четырех компаний 11 млн рублей за содействие в заключении госконтрактов с определенными фирмами и обеспечение беспрепятственной работы одной из них на территории колонии. Предположительно, деньги офицеры получали частями. Так среди подозреваемых оказался Александр Аксютин. Ему инкриминируется получение 450 тысяч рублей.

Расследованием преступления занималось УФСБ России по Ростовской области, поэтому главный подозреваемый — начальник ГУФСИН Сегей Смирнов — был помещен в СИЗО ФСБ. Спустя год после ареста Смирнов умер в одной из больниц Ростова в результате потери крови.

Предположительно, вечером 7 июля 2018 года Смирнов лег спать в своей камере, а поздно ночью надзиратель заметил крупное темное пятно на его постели. Войдя, охрана обнаружила, что у бывшего главы ГУФСИН крупная рана на внутреннем сгибе руки. Смирнова доставили в больницу, врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако, спасти не смогли.

По неофициальным данным, бывшие подчиненные Смирнова пошли на сделку со следствием.

В конце октября уголовное дело Сергея Ральникова было

передано в суд. Его обвиняют по ч.5 и ч.6 ст.290 УК РФ — получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах. Бывшему замначальника ГУФСИН России по Ростовской области грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Дело начальника тылового обеспечения Александра Аксютина уже рассматривается в суде.

Нынешний глава донского ГУФСИН Муслим Даххаев родился в 1962 году в Дагестане. Профессиональный юрист, начинал карьеру в органах МВД. На момент нападения на Дагестан в 1999 году Даххаев возглавлял Новолакский отдел милиции, организовал и обеспечил освобождение из бандитского окружения более 20 бойцов Липецкого ОМОНа. Награжден «Орденом мужества» и многочисленными правительственными наградами.