«Россия 1» отказалась от выпуска программы о жителях Киселевска, жаловавшихся на геноцид населения угольными компаниями

Телеканал «Россия 1» не будет показывать выпуск программы Андрея Малахова «Прямой эфир» о жителях кузбасского города Киселевск, которые пожаловались в Международный суд в Гааге на геноцид местного населения угледобывающими компаниями, сообщает «Сибирь.Реалии».

Как рассказали изданию жители Киселевска, съемки программы, на которые их пригласил телеканал, сначала должны были состояться 12 ноября, затем эфир был перенесен на 14 ноября, однако сегодня пяти жителям объявили, что он отменен.

«Позвонили журналисты телеканала "Россия 1", которые успели уже поработать у нас несколько дней по этой теме, и признались, что "не получили добро от руководство" на эти темы – по угольным разрезам и убийству [экс-мэра города] Лаврентьева , обе связаны между собой. Я спросила: "Это окончательно? Нам распаковывать чемоданы?". "Да, — сказали. – Распаковывайте"», — рассказала редактор новостного издания и активистка из Киселевска Наталия Зубкова.

Телеканал «Россия 1» и редакция программы «Прямой эфир» пока не прокомментировали ситуацию с отменой выпуска.

В Киселевске работают угольные предприятия, которые ведут добычу открытым способом, отчего у местных жителей возникают онкозаболевания и проблемы с органами дыхания. Местные жители рассказывали, что власти отказываются переселять их с опасных территорий, так как они не попадают в санитарно-защитные зоны предприятий.

Из-за угольной пыли жители Киселевска обратились в гаагский суд с жалобой на геноцид, а также записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им политическое убежище.