Верховный суд в третий раз запретил проведение антимусорного референдума в Архангельской области 

Верховный суд отклонил апелляционную жалобу инициативной группы жителей Архангельской области по вопросу проведения регионального референдума о строительстве мусорного полигона на станции Шиес. Это уже третий отказ в нынешнем году.

Активисты требовали передать населению полномочия на принятие решения о ввозе отходов из других регионов, обязав руководство области выносить такого рода вопросы на плебисцит.

Ранее ВС уже отказывал активистам в этом требовании. Поэтому новый иск предполагал вынесение на региональный референдум самого вопроса о необходимости референдума. Таким образом противники создания на станции Шиес свалки для московского мусора добиваются признания незаконным соответствующего соглашения между правительствами Архангельской области и Москвы.

Напомним, на Шиесе планируют построить самую большую свалку в Европе, она предназначена для захоронения мусора из Москвы. Местные жители более года выходят на акции и митинги против этого проекта. В конце октября Росгвардия заблокировала пост защитников Шиеса у переправы через реку Вычегду.