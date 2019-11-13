Говорившие о телепатии у крыс и грехопадении хищников ученые не стали академиками РАН

Общие собрания отделений РАН подвели итоги голосования по кандидатам в академики и члены-корреспонденты. Согласно предварительным результатам, имеющимся в распоряжении «Новой газеты», из шести ученых, к которым были претензии у комиссии академии по борьбе со лженаукой, прошли только двое.

Так, отделение медицинских наук поддержало выдвигавшегося в академики Дмитрия Пушкаря, главного внештатного специалиста-уролога департамента здравоохранения Москвы, и заместителя директора Научного центра неврологии Маринэ Танашян, баллотировавшуюся в члены-корреспонденты.

Комиссия по лженауке ранее замечала, что именно в их случае спорные публикации о работающих по принципу гомеопатии «релиз-активных препаратах» публиковались в обзорных и служебных материалах, а не в научных работах. «При наличии достаточных научных заслуг и авторитета отмеченные в докладе замечания в принципе не препятствуют [их] избранию», — говорилось в заявлении комисии.

Как и по остальным прошедшим ученым, за Пушкаря и Танашян квалифицированным большинством в 2/3 голосов завтра должно будет проголосовать ​Общее собрание РАН. За кандидатов в академики могут проголосовать только академики, а за кандидатов в членкоры — ​и членкоры, и академики.

Статьи о релиз-активных препаратах ученые также обнаружили у Юрия Аляева и Владимира Парфенова из Сеченовского университета. Помимо этого, в своем докладе, выпущенном к выборам в академики, члены комиссии по лженауке отмечали, что кандидат Владимир Жиров предлагал «классифицировать все живые организмы по мере их деградации от форм, созданных Творцом», а кандидат Сергей Судаков исследовал бесконтактную передачу информации от голов мертвых крыс к детенышам.