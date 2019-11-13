Новосибирскую полицию оштрафовали за задержание профессора в жилетке с надписью про Путина

Районный суд Новосибирска обязал полицию выплатить пять тысяч рублей компенсации морального ущерба за незаконное задержание профессора Новосибирского государственного университета Игоря Просанова. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии».

Профессору заплатят 5 тысяч рублей за то, что двое полицейских в штатском увезли его в изолятор за жилет с надписью "Путин - беда России"https://t.co/yMWXPZJLoE — Сибирь.Реалии (@sibrealii) November 13, 2019

В феврале в день приезда в город главы государства Просанов вышел на улицу в жилетке с надписью «Путин — беда России». Вскоре его задержали два человека в штатском, у которых отсутствовали какие-либо опознавательные знаки. Ими оказались два сотрудника центра «Э», которые силой затолкали мужчину в свой автомобиль и увезли в изолятор. Суд счел действия полиции незаконными.

Сам профессор планирует обжаловать решение суда, так как считает присужденную сумму компенсации недостаточной. Изначально мужчина требовал взыскать с правоохранительных органов 350 тысяч рублей.

Просанов также планирует обратиться в суд по поводу других случаев, когда его задерживали на акциях. В день приезда Путина в Новосибирск многие люди вышли с плакатами на улицу, пытаясь обратить на свои проблемы внимание главы государства.