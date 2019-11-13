Минобороны сменило командующего российской группировкой войск в Сирии

Военное ведомство назначило заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Александра Чайко новым командующим российской группировкой в Сирии. Это следует из фотоотчета на сайте «Московского комсомольца» по итогам визита представителей общественного совета Минобороны в арабскую республику, первыми на снимки обратили внимание «Ведомости».

По данным источника издания, кадровые перестановки произошли еще в сентябре, однако официально об этом не сообщалось. Чайко сменил на этом посту генерал-полковника Андрея Сердюкова из-за окончания срока его командировки (он возглавлял группировку около полугода). Возвращение Сердюкова также подтверждается тем, что на прошлой неделе департамент информации Минобороны сообщил о его визите в гвардейское Ивановское воздушно-десантное соединение.

Назначение генерала-лейтенанта Александра Чайко командующим группировки станет десятым за все время российской военной операции в Сирии. Так, до него группировкой руководили генерал-полковник Александр Дворников, генерал-лейтенант Александр Журавлев (был направлен в Сирию дважды), генерал-полковник Андрей Картаполов, генерал-полковник Сергей Суровикин (руководил группировкой два раза), генерал-лейтенант Сергей Кураленко, генерал-лейтенант Александр Лапин и генерал-полковник Андрей Сердюков.