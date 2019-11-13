Следственный комитет начал проверку жалобы алтайской пенсионерки, упавшей на колени перед Медведевым

В Алтайском крае управление Следственного комитета проверит жалобу на многолетнее отсутствие горячей воды в селе Санниково: о проблеме на встрече с премьером Дмитрием Медведевым рассказала местная пенсионерка Татьяна Кадукина, упавшая перед ним на колени.

Женщина подошла к Медведву, когда тот осматривал социальные объекты в селе. Местное издание Amic отмечает, что в это время глава района Александр Иванов рассказывал ему об успешной работе новой котельной и отсутствии проблем в Санниково.

«Я инвалид II группы, у нас три года нет горячей воды, 140 квартир остались без горячей воды! <…> Вы знаете, у меня астма бронхиальная, у меня пошли сопутствующие заболевания, в комнате плюс 10 градусов, мне нельзя переохлаждаться», – рассказала она премьеру, после того как ее подняли его помощники. «Не волнуйтесь, к вам обязательно зайдут, посмотрят, вода будет. Вашу проблему услышали», — ответил Медведев.

По ее словам, в ее многоквартирном доме и еще в двух домах с 2004 года горячая вода была только в отопительный период, а с 2016 года перестала поступать вовсе. Из-за отсутствия горячего водоснабжения жителям приходится покупать водонагреватели, которые перегорают из-за проблем с проводкой в доме, отметила женщина. Губернатор Виктор Томенко вечером навестил ее и пообещал, что проблему обсудят на совещании в Барнауле.