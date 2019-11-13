Хакер из группировки Lurk рассказал в суде о предложении офицера ФСБ украсть деньги «Конкорда» Пригожина

Константин Козловский из хакерской группировки Lurk на заседании в Кировском суде Екатеринбурга заявил о провокации со стороны офицера ФСБ Дмитрия Докучаева: он предложил им похитить 23 миллиона рублей со счета «Конкорд кейтеринг» олигарха Евгения Пригожина, чтобы отчитаться о предотвращении преступления и усилить свой авторитет.

Сам Козловский вместе с другими участниками Lurk является подсудимым по делу о хищении более 1,26 миллиарда рублей у российских банков и турфирм: в октябре их предполагаемого лидера Игоря Маковкина приговорили к 5 годам колонии. Самого Докучаева весной осудили на 6 лет по делу о госизмене.

Упомянутый Козловским в суде эпизод не фигурирует в материалах дела, отмечает Znak.com. По словам хакера, Докучаев предложил им взломать «Конкорд» в мае 2016 года. В переписке в ответ на их вопрос: «Что за контора?» — он тогда ответил, что те просто «устраивают банкеты <..> на высоком уровне», не упоминая о личности Пригожина. В переписке с журналистом Znak.com хакер уточнил, что подобные провокации проводятся якобы из-за того, что «руководство страны не сильно в кибератаках» и «полагается на назначенных "рулить" киберотраслью».

«Никто даже не проводил действий и экспертиз в адрес компании „Конкорд“. Зато за наш арест [начальнике 2-го управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей] Михайлов и [глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан] Стоянов получают преференции за то, что смогли защитить РФ от так называемых хакеров», — заявил Козловский. В феврале по делу о госизмене Михайлова осудили на 22 года, а Стоянова — на 14 лет.

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О сотрудничестве Lurk с ФСБ Козловский рассказывал в суде еще летом 2017 года: по его словам, они «под руководством сотрудников ФСБ» участвовали во взломе серверов Демократической партии США и их кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Впоследствии Козловский также говорил, что Докучаев курировал и создание вирусов-вымогателей WannaCry.