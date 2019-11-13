Прапорщик из брянской части на границе с Беларусью получил условный срок за избиение срочника

​Брянский гарнизонный суд приговорил к трем годам условного срока прапорщика Игоря Медведева из 488-го мотострелкового полка, дислоцированного под городом Клинцы на границе с Украиной и Беларусью. Об этом СК по Брянскому гарнизону сообщил Интерфаксу.

Согласно материалам дела, 7 июня Медведев дважды ударил солдата срочной службы правой ногой в правое плечо и грудь, а также трижды —кулаком по спине из-за плохого исполнения обязанностей. Его признали виновным в превышении полномочий (п. 2 ч. 3 ст. 286 УК).

Осенью 2017 года во время уборки листьев на территории этой части пострадали четверо срочников, решивших бросить патрон в костер: как сообщали СМИ, один из них потерял зрение и получил ожог лица, а другому оторвало пальцы.